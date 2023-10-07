للمرة الثانية في يوم .. تركيا تعلن تدمير 15 هدفا كرديا شمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش نفذ ضربات جوية جديدة شمال سوريا، مساء الجمعة، ودمر 15 هدفا للمسلحين الأكراد، مضيفة أنه تم "تحييد" العديد من المسلحين في الهجوم.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الأهداف التي تم تدميرها شملت قاعدة لمتشددين وملاجئ ومستودعات يُعتقد أن المسلحين كانوا فيها. ولم تذكر المناطق التي استهدفتها الضربات الجوية.

وسبق أن أعلنت الوزارة ذاتها في بيان سابق أن الجيش "حيَّد" 26 مسلحًا كرديًا في شمال سوريا خلال الليل؛ ردا على هجوم صاروخي على قاعدة تركية، وذلك في تصعيد للتوتر بعد نحو أسبوع من هجوم بقنبلة في أنقرة.

وقالت أنقرة إن الهجوم الصاروخي الذي نفذته وحدات حماية الشعب الكردية السورية على القاعدة التركية أدى لمقتل شرطي تركي وإصابة سبعة ضباط وجنود، في منطقة دابق شمال غرب سوريا، يوم الخميس.

وأضافت الوزارة أن تركيا شنت ضربات جوية بشكل منفصل ودمرت 30 هدفًا للمسلحين الأكراد في أماكن أخرى شمال سوريا، منها بئر نفط ومنشأة تخزين ومخابئ.

وأعلن حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عن التفجير الذي وقع يوم الأحد الماضي في أنقرة، وأدى إلى مقتل منفذي الهجوم الاثنين وإصابة شرطيين.

وقالت تركيا إن منفذي الهجوم جاءا من سوريا، لكن قوات سوريا الديمقراطية السورية نفت ذلك.