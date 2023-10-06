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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. تركيا تدك نقاطا عسكرية لـ"قسد"

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت صحيفة الوطن السورية بأن مسيّرة تركية استهدفت  نقطة عـسكرية تابعة لميليشيا قسد بريف بلدة القحطانية "شمال شرقي الحسكة".

وذكرت الصحيفة أن القصف المدفعي للجيش التركي استهدف عدة نقاط عسكرية لميليشيا قسد في محيط قرية أم الخير بريف بلدة تل تمر "غرب الحسكة".

وأشارت الصحيفة إلى وقوع خسائر مادية وبشرية في صفوف الميليشيات.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أفادت في وقت سابق بأنها قتلت 5 جنود أتراك في سوريا ردا على القصف التركي بحسب ما ذكرت سكاي نيوز.

وقصفت مسيرات تركية محطتي تحويل كهرباء بلدة عامودا 66/20 ك. ف ومحطة تحويل كهرباء مدينة القامشلي الشمالية 66/20 ك. ف.

ويشار الي ان الاستهداف التركي أدى إلى خروج المحطتين المذكورتين عن الخدمة.

كما توقفت محطة آبار مياه علوك بريف مدينة رأس العين هي الأخرى عن العمل، نتيجة استهداف محطة كهرباء بلدة عامودا، والتي يتم من خلالها تغذية محطة الدرباسية وآبار محطة مياه علوك بالتيار الكهربائي.

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