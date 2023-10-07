أمريكا تعلن عن 200 مليون دولار حزمة مساعدات لأوكرانيا في هذا الموعد

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة ستعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا يوم 11 أكتوبر.

وحسب المصادر، فإن قيمة حزمة المساعدات الجديدة ستبلغ 200 مليون دولار. ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأنها بعد، لكنها ستتضمن على الأرجح الذخيرة والمعدات العسكرية المماثلة لتلك التي تضمنتها حزم المساعدات السابقة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المساعدات الجديدة خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بتوريدات الأسلحة لأوكرانيا في بروكسل.

يذكر أن إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير عام 2022، قد بلغ نحو 44 مليار دولار