صحف الكويت| تركيا تعلن تدمير 15 هدفا كرديا شمال سوريا .. واشنطن تطرد دبلوماسيَّين روسيَّين ردا على خطوة مماثلة لموسكو

السيسي: مصر قادرة على إدارة أي أزمة

أمريكا تتهم جنديا سابقا بالتجسس لصالح الصين

أنقرة وواشنطن تناقشان إسقاط المسيرة التركية في سوريا

ليبيا.. البعثة الأممية تقيم قوانين الانتخابات الصادرة عن البرلمان



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري .

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال تفقده، المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما تشمله من مراكز متحركة، أن مصر قادرة على إدارة أي أزمة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك غرفا بجميع المحافظات مربوطة بشكل متكامل مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة في القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، لافتا إلى أن مصر أصبحت تمتلك أطقم إدارة أزمات محترفة على مستوى كل محافظة، وبالتالي نكون قادرين من خلال الغرف على الاتصال المؤمن لمركز إدارة أزمات الدولة للتعامل مع أي أزمات بشكل يعكس قدرتها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن وزارة الدفاع التركية أعلنت أن الجيش نفذ ضربات جوية جديدة شمال سوريا، مساء الجمعة، ودمر 15 هدفا للمسلحين الأكراد، مضيفة أنه تم "تحييد" العديد من المسلحين في الهجوم، مشيرةً إلى أن الأهداف التي تم تدميرها شملت قاعدة لمتشددين وملاجئ ومستودعات يُعتقد أن المسلحين كانوا فيها. ولم تذكر المناطق التي استهدفتها الضربات الجوية.

وذكرت "القبس" أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وناقشا مسألة الطائرة المسيرة المسلحة التركية التي أسقطتها الولايات المتحدة في سوريا، مشيرةً إلى أن الوزيرين اتفقا على تحسين عمل الآليات لتجنب أي صراع بين أنقرة وواشنطن خلال العمليات التركية في سوريا والعراق.

وقالت "الراي" إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أكدت أنها ستعمل على "تقييم إمكانية تطبيق" قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، مشيرة إلى أنها تلقت نسخة من تلك القوانين، أمس الخميس.

وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط "بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة"، وتعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون "بالتوافق وقابلة للتطبيق" لضمان عملية انتخابية سلسة.

دوليًا، قالت "الوطن" إن وزارة العدل الأمريكية، أعلنت أن السلطات قبضت على رقيب سابق في الجيش واتهمته بمحاولة نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى الصين، مضيفة أن جوزيف دانيال شميدت، الذي كان آخر موقع خدمة له هو قاعدة (لويس-مكورد) المشتركة في واشنطن، متهم بارتكاب جرائم اتحادية لمحاولة إرسال معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والاحتفاظ بها.

وأشارت "الراي" إلى أن الولايات المتحدة أعلنت طردها دبلوماسيين روسيين اثنين؛ ردا على طرد موسكو دبلوماسيَين أمريكيين، الشهر الماضي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "رداً على طرد روسيا بحجج واهية اثنين من دبلوماسيي سفارتنا في موسكو، نعلن أن اثنين من مسؤولي السفارة الروسية في الولايات المتحدة غير مرغوب فيهما".