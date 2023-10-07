عاجل
أخبار التكنولوجيا|لو موبايلك أندرويد.. إزاي تعمل شير لموقعك الجغرافي في الوقت الفعلي.. أسرع 70% ومدعمة بالذكاء الاصطناعي.. سامسونج تنافس أبل بمعالجات Exynos 2400 السجن لـ شاب أراد قتل الملكة الراحلة إليزابيث في 2021.. اعرف القصة مطلوب بأكثر من نادٍ.. فرج عامر يكشف موقف سموحة من بيع لاعب الفريق أخبار التعليم| رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية| اليوم صفارات الإنذار تدوي في مدن تل أبيب والرملة وبئر السبع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف الكويت| تركيا تعلن تدمير 15 هدفا كرديا شمال سوريا .. واشنطن تطرد دبلوماسيَّين روسيَّين ردا على خطوة مماثلة لموسكو

صدى البلد

السيسي: مصر قادرة على إدارة أي أزمة
أمريكا تتهم جنديا سابقا بالتجسس لصالح الصين
أنقرة وواشنطن تناقشان إسقاط المسيرة التركية في سوريا
ليبيا.. البعثة الأممية تقيم قوانين الانتخابات الصادرة عن البرلمان


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري .

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال تفقده، المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما تشمله من مراكز متحركة، أن مصر قادرة على إدارة أي أزمة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك غرفا بجميع المحافظات مربوطة بشكل متكامل مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة في القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، لافتا إلى أن مصر أصبحت تمتلك أطقم إدارة أزمات محترفة على مستوى كل محافظة، وبالتالي نكون قادرين من خلال الغرف على الاتصال المؤمن لمركز إدارة أزمات الدولة للتعامل مع أي أزمات بشكل يعكس قدرتها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن وزارة الدفاع التركية أعلنت أن الجيش نفذ ضربات جوية جديدة شمال سوريا، مساء الجمعة، ودمر 15 هدفا للمسلحين الأكراد، مضيفة أنه تم "تحييد" العديد من المسلحين في الهجوم، مشيرةً إلى أن الأهداف التي تم تدميرها شملت قاعدة لمتشددين وملاجئ ومستودعات يُعتقد أن المسلحين كانوا فيها. ولم تذكر المناطق التي استهدفتها الضربات الجوية.

وذكرت "القبس" أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وناقشا مسألة الطائرة المسيرة المسلحة التركية التي أسقطتها الولايات المتحدة في سوريا، مشيرةً إلى أن الوزيرين اتفقا على تحسين عمل الآليات لتجنب أي صراع بين أنقرة وواشنطن خلال العمليات التركية في سوريا والعراق.

وقالت "الراي" إن  بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أكدت أنها ستعمل على "تقييم إمكانية تطبيق" قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، مشيرة إلى أنها تلقت نسخة من تلك القوانين، أمس الخميس.

وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط "بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة"، وتعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون "بالتوافق وقابلة للتطبيق" لضمان عملية انتخابية سلسة.

دوليًا، قالت "الوطن" إن وزارة العدل الأمريكية، أعلنت أن السلطات قبضت على رقيب سابق في الجيش واتهمته بمحاولة نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى الصين، مضيفة أن جوزيف دانيال شميدت، الذي كان آخر موقع خدمة له هو قاعدة (لويس-مكورد) المشتركة في واشنطن، متهم بارتكاب جرائم اتحادية لمحاولة إرسال معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والاحتفاظ بها.

وأشارت "الراي" إلى أن الولايات المتحدة أعلنت طردها دبلوماسيين روسيين اثنين؛ ردا على طرد موسكو دبلوماسيَين أمريكيين، الشهر الماضي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "رداً على طرد روسيا بحجج واهية اثنين من دبلوماسيي سفارتنا في موسكو، نعلن أن اثنين من مسؤولي السفارة الروسية في الولايات المتحدة غير مرغوب فيهما".

السيسي واشنطن ليبيا الصين سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه كاملة| الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

غدر الصحاب| بعد وفاة شقيقها.. رشا سامي العدل تطلب هذا الأمر

تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر

تمرد أم عروض خارجية.. شوبير يكشف موقف محمد عبد المنعم مع الأهلي

ترشيحاتنا

بعد تعرضه للقصف.. الجيش الإسرائيلي يعلن تأهبه للحرب

وسائل إعلام: مصرع إسرائيلية عقب القصف الصاروخي لتل أبيب

كسر عظامها بالشارع.. عقوبة رادعة تنتظر المتهمين في واقعة سيدة الدويقة

شتاء بدون أمطار أو برد.. ارتفاع درجة حرارة العالم بمعدل يثير قلق العلماء

ماذا سيتم في احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" بحضور الرئيس اليوم؟|تفاصيل كاملة

السجن لـ شاب أراد قتل الملكة الراحلة إليزابيث في 2021.. اعرف القصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا...4 كوارث متوقعة .. احذر استخدام الهاتف في المرحاض

أولياء الأمور غاضبون.. فيديو يثير الجدل لتصرف غير متوقع في بريطانيا

غدر الصحاب| بعد وفاة شقيقها.. رشا سامي العدل تطلب هذا الأمر

حدث نادر.. ماذا توقع العالم الهولندى يوم 14 أكتوبر؟

فيديو

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

ضربة للدولار| قرار جديد من المركزي .. ماذا حدث ؟

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

اﻟﻤﺰﻳﺪ