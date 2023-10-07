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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

3200 مركبة فضائية.. ما هو مشروع كويبر المرتقب خلال أعوام؟

إطلاق صاروخ للفضاء
إطلاق صاروخ للفضاء

بدأ الملياردير الأمريكي جيف بيزوس خطته للانضمام إلى عالم الفضاء، إذ يعمل مؤسس شركة أمازون العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، على توسيع اهتماماته بالفضاء.

جيف بيزوس ينضم إلى سباق الفضاء

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أطلق، بيزوس، يوم الجمعة نموذجين أوليين من الأقمار الصناعية لمجموعة ضخمة يطلق عليها اسم مشروع كويبر، إذ يخطط بيزوس لنشر أكثر من 3200 مركبة فضائية في السنوات القليلة المقبلة لتوفير اتصالات الإنترنت إلى أي مكان في العالم.

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تأتي هذه الخطوة لتحدي شركة Starlink التابعة لإيلون ماسك، والتي توفر بالفعل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في العديد من البلدان.

وسيقوم القمران الصناعيان الصغيران اللذان سيتم إطلاقهما يوم الجمعة - KuiperSat-1 وKuiperSat-2 - بتجربة التكنولوجيا اللازمة، وتم نقلهم إلى مدار يبلغ ارتفاعه 500 كيلومتر بواسطة صاروخ أطلس-5.

مشروع كويبر سات

انطلقت الرحلة من محطة كيب كانافيرال للفضاء في فلوريدا في الساعة 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبدأت أمازون البحث والتطوير في مشروع كويبر بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2018.

يأتي هذا المشروع بهدف الانضمام إلى سوق اتصالات الإنترنت ذات النطاق الترددي العالي ، بدلاً من اتصالات الألياف على الأرض.، بعدما كانت شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك هي الشركة الرائدة في هذا المجال ولديها بالفعل أكثر من 4800 مركبة فضائية عاملة في المدار.

وحصلت أمازون على ترخيص من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) لاستخدام الترددات الراديوية اللازمة، لكن شروط هذا الترخيص تتطلب أن يكون نصف نظام كويبر على الأقل في المدار بحلول يوليو 2026، وأن يتم النشر الكامل اكتمل بحلول يوليو 2029.

لدى أمازون اتفاقيات مع شركات الصواريخ لما يقرب من 100 رحلة جوية، ومع ذلك، فإن العائق المحتمل هو أن الجزء الأكبر من هذه المهام يتم حجزه على مركبات لم تدخل الخدمة بعد، ومن المحتمل أن تفشل أنظمة الصواريخ الجديدة في رحلاتها المبكرة.

Elon Musk SpaceX Starlink الاقمار الصناعية

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