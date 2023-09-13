تعليق عاجل من بوتين عقب لقائه كيم جونج أون

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون أظهر اهتماما كبيرا بتكنولوجياالصواريخ. مضيفا، أن موسكو ستساعد بيونج يانج في بناء الأقمار الصناعية.

فيما أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وكوريا الشمالية تتعاونان في المجالات "الحساسة" التي لا ينبغي الإعلان عنها.

وأضافت وسائل إعلام روسية: "بوتين يؤكد أنه سيناقش "كافة المواضيع" في المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية".

وقد التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطارفوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة ِآمور الروسية. ومن جانبه، وشكر كيم جونج أون بوتين على دعوته لزيارةروسيا "على الرغم من جدول أعماله المزدحم".