ما هو الدعاء المستجاب بعد سورة يس لقضاء الحوائج والرزق والشفاء؟.. كثيرون لا يعرفونه

تنبع أهمية معرفة ما هو الدعاء المستجاب بعد سورة يس ؟، من فضل سورة يس العظيم الذي لا يمكن لعاقل خسارته بأي صورة من الصور، فيما أن استفهام ما هو الدعاء المستجاب بعد سورة يس يفتح إحدى بوابات أسرار هذه السورة التي تخفى عن الكثيرين، وحيث إن سورة يس هي قلب القرآن، وهو الأمر الذي يجعلها أفضل ما يستفتح به الإنسان يومه، أو حتى يختمه به ، فإن كنا على علم بفضل قراءة سورة يس سواء في الصباح، فليس جميعنا يعرف ما هو الدعاء المستجاب بعد سورة يس ، والذي يعد من أكثر الأدعية أهمية ، حيث إن لكل حي في هذه الدنيا حاجة بل ومجموعة من الحوائج يرجو من الله تعالى أن يقضيها له.

ما هو الدعاء المستجاب بعد سورة يس

ورد عن ما هو الدعاء المستجاب بعد سورة يس ، أنه ما يقال عقب قراءتها ، وهو: ( اللهم إنى أسالك بحرمة يس وبحق هذا الدعاء المبارك أن تريني حرمك وتبلغنى زيادة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتسهل لي كل عسير ، وأن تسخر لي خلقك ورزقك، اللهم عطف علي قلوب عبادك من كل ذكرٍ وأُنثى وحروعبد وصغير وكبير بالمحبة الدائمة والمودة والعطف وأرزقني الستر الجميل وسخر لي قلوب عبادك وأَن ترزقني رزقاً حلالاً طيباً واسعاً مباركاً وكن لي عوناً ومعيناً وحافظاً وناصراً وأميناً.

ومن الدعاء المستجاب بعد سورة يس كذلك : سبحان المنفس عن كل مديونٍ سبحان المفرج عن كل محزونٍ سبحان من خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئاً ان يقول له كن فيكون سبحان الذي بيدهِ ملكوت كل شيءٍ وإليهِ ترجعون . يا مُفَرِج فَرِج( سبعاً )يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات هون على كل عسير ببركة يس .

بسم الله الرحمن الرحيم . يس . والقران الحكيم( سبعاً )اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين( عشراً ) . إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ * لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ . وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ( سبعاً )اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين( عشراً ) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ * وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ * إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ( سبعاً ).

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين( عشراً ) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ( سبعاً )اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين( عشراً )سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون يامفرج فرج ( سبعاً ).

ياقاضي الحاجات يامجيب الدعوات ارزقني الحظ الجزيل والعمر الطويل وافتح لي ابواب رحمتك وارزقني رزقا حلالا طيبا وكن لي عونا ومعينا وحافظا وناصرا وأمينا اللهم إني أسألك يا إله الأولين والاخرين أن تسخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لموسى عليه السلام ولين قلوبهم وارواحهم وجوارحهم واعضائهم كما لينت الحديد لداواد عليه السلام فهم لا ينطقون الا بأذنك نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يدك جل ثناؤك وتقدست اسماؤك لا اله غيرك ولا معبود سواك برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم إنى أسالك بحق هذه السورة الشريفة أن تجلب لي رزقي وقلوب عبادك على محبتي ومؤدتي وعطفي كما يجذب المغناطيس الحديد بحقك وبحق حقك ونور وجهك وبحق انبيائك المرسلين والملائكة المقربين بحق سورة يس والقرآن الحكيم .

دعاء سورة يس لقضاء الحوائج والرزق والشفاء

اللهم إنك جعلت (يس) شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وسميتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المُعِمٌة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعه تدفع عنا كل سوء وبليه وحزن، وتقضي حاجاتنا احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين .

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين اغثنا اغثنا يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا.

بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون».

· يا مفرج فرج عنا همومنا فرجًا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد ، اللهم إني أعوذ بك من الفضيحتين الفقر و الدين، ومن قهر الأعداء يفعل الله ما يشاء بقدرته يحكم ما يريد بعزته، سبحان المنفس عن كل مكروب وعن كل محزون سبحان العالم بكل مكنون.

· سبحان مجري الماء في البحر والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون «فسبحن الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون».

· يا مفرج فرج عنا يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا «سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون»، يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد يا مجيد يا من عندك مرادي عليك حفظي يا ناصر يا معين إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم بحرمة سورة (يس)، وببركة اسمك يا الله يا ارحم الراحمين.

· اللهم منزل الكتاب و يا مجري السحاب، ويا هازم الاحزاب، انصرنا على جميع الأعداء.

· اللهم إني أسالك بحق سورة يس وأسرارها وأنوارها وبركتها أن تتقبل مني ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الراحمين.

· اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد مني وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والحمد لله أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الاخيار الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما في سعه علمه.

فضل قراءة سورة يس

ورد في الشرع عن فضل قراءة سورة يس وعِظَمِ ثواب قراءتها؛ في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وإنّ أقوى ما جاء في فضل قراءة سورة يس ما رواه ابن كثير في تفسيره، قال –صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»، كما وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».

و قد روى الناس حديثًا في فضل قراءة سورة يس أنّها لما قرءت له، وقصدوا في ذلك أنّ قراءة سورة يس فيها قضاء للحوائج وتسهيل لها، والحقيقة أنّه لا يجوز نسبة ذلك إلى السنة النبوية، وأقوال العلماء والتابعين لإنكارهم هذا الحديث، ومثال عليهم العلامة السخاوي الذي قال إنّه لا أصل للحديث بهذا اللفظ، وقال ابن كثير في تفسيره أنّ من خصائص فضل قراءة سورة يس أنها ما قرءت لشيء أو أمر عسير إلا يسره الله، وهذا القول لا يمكن نسبته إلى الله تعالى أو رسوله –صلى الله عليه وسلم- إنّما ينسب إلى قائله فيقع الصواب والخطأ عليه.

فضل قراءة سورة يس في الصباح

ورد في السنة النبوية المطهرة الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر؛ ومن ذلك ما رواه الإمام الترمذي في «جامعه» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ؛ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّة»، وبناء عليه قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تعد من أعظم الذكر ،حيث إنها قراءة القرآن الكريم، وقد ورد الأمر الشرعي بقراءته مطلقًا، والأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، فامتثاله يحصل بالقراءة فرادى أو جماعات، سرًّا أو جهرًا، ولا يجوز تقييده بهيئة دون هيئة إلا بدليل.

وبناء على ما سبق فلا مانع من قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر ، ولا بأس بالمواظبة على قراءة يس بعد صلاة الفجر ، ولكن بشرط أن يتم ذلك بشكل ليس فيه تشويش على بقية الذاكرين وقُرّاء كتاب الله تعالى؛ استرشادًا بالأدب النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ» رواه الإمام مالك في "الموطأ" والإمام أحمد في "المسند".

