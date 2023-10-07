وزير الزراعة الروسي: إرسال الحبوب إلى إفريقيا سيبدأ في غضون ‏شهر

نقلت وكالة إنترفاكس عن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قوله يوم ‏الجمعة إن موسكو ستبدأ إرسال شحناتها من الحبوب إلى دول أفريقية في غضون ‏شهر أو ستة أسابيع.‏



وذكرت الوكالة نقلاً عن الوزير "نحن الآن في مرحلة استكمال جميع الوثائق. ‏أعتقد أن الشحنات ستبدأ في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر".‏



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعماء أفارقة في يوليو تموز إنه سيمنحهم ‏عشرات الآلاف من أطنان الحبوب على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة ‏على روسيا، وهي عقوبات قال إنها تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة.‏



وذكر بوتين في قمة روسية أفريقية آنذاك "سنكون مستعدين لتقديم ما بين 25 ألف ‏و50 ألف طن من الحبوب مجانا لكل من بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي ‏والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة ‏المقبلة".‏



ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعهده ذلك بأنه "حفنة من ‏التبرعات".‏



وانسحبت روسيا في يوليو تموز من اتفاق استمر عاما سمح لأوكرانيا بشحن ‏حبوبها من موانئ البحر الأسود. وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب ‏عالمياً