مواجهات قوية في افتتاح مباريات الجولة الثالثة بـ دوري المحترفين غدا

تنطلق غدا، الأحد، في الرابعة عصرا، مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين، وذلك بإقامة مباراتين بين غزل المحلة وأبو قير للأسمدة، وحرس الحدود والمصرية للاتصالات.

حرس الحدود والمصرية للاتصالات "We”

يستضيف فريق حرس الحدود نظيره فريق المصرية للاتصالات في مواجهة هامة ومرتقبة للفريقين، حيث يسعى فريق المصرية للاتصالات إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة المجموعة للصعود للدورى الممتاز، بينما يسعى أبناء حرس الحدود إلى اللحاق بصدارة المجموعة ومن ثم العودة مجددا للدورى الممتاز.



ويدخل فريق المصرية للاتصالات اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما فريق حرس الحدود بالمركز السادس برصيد 4 نقاط.

غزل المحلة وأبوقير للأسمدة

يخوض فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد مباراة صعبة أمام نظيره فريق أبو قير للأسمدة بقيادة أيمن المزين علي على استاد غزل المحلة.

وتأتي صعوبة اللقاء، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز والوصول لنقاط اللقاء والمنافسة على الصعود للممتاز.

يدخل فريق غزل المحلة اللقاء وهو بالمركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما فريق أبو قير للأسمدة في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية تعادل غزل المحلة أمام حرس الحدود تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق، بينما حقق فريق أبوقير للأسمدة الفوز على فريق طنطا بهدفين لهدف.