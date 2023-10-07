المرصد المصري: القرار الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر يفتقد المهنية والموضوعية

أكد محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للدراسات الإستراتيجية، أن بيان البرلمان الاوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يفقد لأي مهنية أو موضوعية ويعتمد على معلومات مغلوطة.

وقال ان أي موقف من البرلمان الأوروبي هو موقف غير ملزم ولا يعبر عن الإتحاد الاوروبي الذي يعد الشريك الأول لمصر ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام تعي الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

واستطرد" مرعي" خلال مداخلة هاتفية لـ“نشرة الأخبار” المذاع على فضائية “دي ام سي” تقديم الإعلامي "هيثم سعودي"، أن الدول الاوروبية تعي الخطوات الكبيرة التى اتخذتها الدول المصرية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تحديدا فيما يتعلق في التطور الهائل بملف حقوق الإنسان وحالة الانفتاح السياسي التى بدأت بشكل كبير منذ اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني في أبريل ٢٠٢٢ ولجنة العفو الرئاسية التي كان لها الدور الابرز في إخلاء سبيل أكثر من ١٥٠٠ شخص سواء كانوا مسجونين بأحكام نهائية أو محبوسين احتياطيا ومن ثم الإفراج عن من لم يتورطوا في عنف أو إرهاب او تحريض على عنف.

وكشف مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر للدراسات الإستراتيجية، أن هذا يؤكد قوة خطوات القيادة المصرية في مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والذي خلق حالة من الحيوية في المجال السياسي المصري، وشارك فيها كل القوة الوطنية من كافة الاتجاهات السياسية، وكان ذلك نابع من قناعة و ليس نتيجة لأي ضغوط من أي طرف.