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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تدين بيان البرلمان الأوروبي: مليء بالمغالطات

هند حازم
هند حازم

أعربت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عن رفضها التام والقاطع لبيان البرلمان الأوروبي واصفة إياه بأنه غير دقيق بالمرة ويهدف إلى النيل من الدولة المصرية ويعتبر تعديا على سيادة مصر ومليء بالمغالطات وخاصة أن الدولة المصرية تعيش فترة من أزهى الفترات وخاصة في ملف حقوق الإنسان.

وأضافت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات،وايضا الكيل بمكيالين ففي الوقت الذي يقف متفرجا على الانتهاكات التي تتم علي ارضه من معاملة أصحاب البشرة السمراء وغيرهم من الأفارقة وأيضا الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطنيين ولم نجد من البرلمان الأوروبي مثل تلك البيانات.


وأشارت النائبة هند حازم حبيب إلى أن مثل تلك البيانات تدل على أن البرلمان الأوروبي ما زال على نهجه المعادي للدولة المصرية بالرغم من أن الدولة المصرية وقيادتها تعمل علي إتاحة مناخ مناسب أمام جميع المواطنين وكان ذلك واضحا للجميع من خلال مخرجات جلسات الحوار الوطني.

واختتمت عضو مجلس النواب بيانها مؤكدة ان بيان البرلمان الأوروبي تضمن أكاذيب حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد، وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين ولا صحة لما جاء في البيان من وجود تضييق على أحد في استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين.

هند حازم البرلمان مجلس النواب حقوق الإنسان

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