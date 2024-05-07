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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة تُعلن مواعيد منافسات دور الـ32 من نهائيات دوري مراكز الشباب

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة مواعيد منافسات دور الـ٣٢ من نهائيات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأشار الوزير إلى الدور التنويري لمراكز الشباب والدور المجتمعي لها في مختلف المجالات، وليس الرياضية فقط، والعديد من الأنشطة المنفذة بها والعمل على تكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.

 وقدم الوزير الدعوة لكل اللجان الفنية والمعنيين بمتابعة هذه النهائيات.


وقال الدكتور أشرف صبحى: " نثمن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للدوري في نسخته العاشرة، ومشروع دورى مراكز الشباب لكرة القدم يعد من المشروعات التطويرية لمراكز شباب مصر، ومن مستهدفاته العمل على تطوير والانتقاء والموهبة فى كرة القدم، وشغل أوقات فراغ الشباب من خلال ممارسة الرياضة، بجانب الدعم الاقتصادى من خلال الجوائز التى تقدمها الوزارة لمراكز الشباب المشاركة بالدورى وفقاً لعدد النقاط التى يحصلون عليها".

وتنطلق منافسات دور الـ٣٢ من نهائيات دوري مراكز الشباب، بستة مواجهات على ملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة جميعها الساعة الرابعة عصرًا، وتبدأ يوم الإثنين ١٣ مايو بمباراة منتخب الفيوم مع منتخب الإسماعيلية، والثلاثاء ١٤ مايو: مواجهة منتخب قنا مع منتخب البحيرة، والجمعة ١٧ مايو: منتخب كابيتانو مع بني سويف.

وتقام يوم الإثنين ٢٠ مايو مباراة منتخب المنيا مع منتخب الشرقية، والثلاثاء ٢١ مايو منتخب سوهاج مع منتخب المنوفية، والأربعاء ٢٢ مايو: منتخب كفر الشيخ مع منتخب الجيزة، وعلي ملعب مركز التنمية الشبابية بقويسنا يوم ١١ مايو تُلعب مباراة منتخب الدقهلية مع منتخب أسيوط في الرابعة عصرًا أيضًا.

وتُقام مواجهة منتخب الإسكندرية مع منتخب أسوان علي ملعب شرق النيل ببني سويف الساعة ٤.٥ عصرًا يوم الخميس ١٦ مايو، وعلي ملعب الشيخ زايد بالإسماعيلية تقام مواجهة جنوب سيناء مع الغربية يوم الأربعاء ١٥ مايو، ومنتخب بورسعيد مع السويس في الساعة ٤.٥ عصرًا يوم الأحد ١٩ مايو.

كما يلعب منتخب القاهرة مع منتخب القليوبية علي ملعب مركز شباب الشيخ زايد بالجيزة يوم الأحد ١٩ مايو الساعة ٤.٥ عصرًا، ويوم الأربعاء الساعة ٤.٥ عصرًا يلعب منتخب دمياط مع منتخب الأقصر علي ملعب نادي المنيا الجديدة الساعة ٤.٥ عصرًا.

وتأهل منتخب شمال سيناء (لظروف المحافظة) ومنتخب الوادي الجديد (بطل النسخة الماضية) ومنتخب مطروح والبحر الأحمر (بعد إجراء قرعة) بشكل مباشر إلي دور ١٦.

عبدالفتاح السيسي

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