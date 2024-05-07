مسؤول إسرائيلي: وفد متوسط المستوى يسافر إلى مصر بالساعات المقبلة

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، أن وفد إسرائيلي متوسط المستوى سيسافر إلى مصر بالساعات المقبلة لتقييم إمكانية تغيير حركة المقاومة الفلسطينية حماس موقفها.

وقالت رويترز عن مسؤول إسرائيلي كبير رفض الكشف عن هويته، أن اقتراح من حماس يوسّع الاتفاق المقترح إلى حدود غير مقبولة.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن العرض المقدم من حماس يحوّل العرض المقدم في 27 أبريل لاشتراطات غير مقبولة مغالى فيها.

رفعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية ، اليوم الثلاثاء، علم إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وحول جيش الاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، إلى منطقة عسكرية مغلقة ويكثف قصفه على محيطها.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليتها العسكرية الغاشمة على رفح الفلسطينية حيث استشهد 21 مواطنا فلسطينيا، اليوم الثلاثاء، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم ، نتيجة قصف الاحتلال الغاشم لمناطق متفرقة في قطاع غزة، غالبيتهم من مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34789 شهيدا و78204 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.