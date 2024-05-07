نشرة المرأة والصحة: لو عندك التهابات الأذن الوسطى تجنب حمامات السباحة.. فيل يهرب من السيرك ويتجول في الشوارع

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

النهم بمضغ مكعبات الثلج هو حالة تتميز بالرغبة الشديدة في مضغ أو مص مكعبات الثلج أو الثلج بشكل عام. قد يكون النهم بمضغ مكعبات الثلج عرضًا لحالة صحية أو نقص في الجسم. هناك عدة أسباب محتملة للنهم بمضغ مكعبات الثلج.

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

هناك عدة أمراض تصيب الأظافر وتتسبب في العدوى البكتيرية. وفيما يلي بعض الأمراض الشائعة للأظافر وأسبابها.

لو عندك التهابات الأذن الوسطى تجنب حمامات السباحة.. لهذه الأسباب

إذا كنت تعاني من التهابات في الأذن الوسطى، فمن المفضل تجنب السباحة وحمامات السباحة حتى يتم شفاء الالتهاب بالكامل. وهنا بعض الأسباب لذلك.

هل تسبب حبوب منع الحمل ظهور حب الشباب؟ اكتشف الحقيقة

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن حبوب منع الحمل قد تؤثر على بشرة بعض النساء وتزيد من احتمالية ظهور حب الشباب لديهن.

الأخيرة أخطرهم.. التهاب البنكرياس يصيبك ب 7 مضاعفات خطيرة

يحدث التهاب البنكرياس بسبب نشاط في الجهاز المناعي، وهو ما يسبب تورما والشعور بالألم وتغيرات في كيفية أداء العضو أو الأنسجة ووظائفها.

فيل يهرب من السيرك لـ شوارع مونتانا الأمريكية.. فماذا حدث؟

التقطت كاميرات المراقبة، هروب أنثى فيل سيرك، وشوهدت وهي تتجول لفترة ليست بالكبيرة في شوارع مدينة بوتي بولاية مونتانا الأمريكية دون أن تسبب في أى أذى أو خطر لأحد.