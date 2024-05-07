"هيكسر الدنيا".. محمد رحيم يوجه رسالة لـ إليسا بعد طرح "أنا سكتين"

حرص الملحن محمد رحيم، على توجيه تهنئة للمطربة إليسا بعد طرحها أحدث ألبوماتها “أنا سكتين”.

وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "ألوسه الألبوم نزل الف الف مبروووك يا حبيبة قلبي إيه المفاجأة الحلوة دي ان شاء الله يكسر الدنيا كالعاده ويحقق نجاح ساحق وان شاء الله الناس تستمتع بكل أغنيه فيه اكتر من التانيه".

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح اليوم الفنانة إليسا الجديد والذي يحمل اسم سكتين، حيث ظهرت على بوستر الالبوم وهي ترتدي فستانا أسود .

وتتضمن ألبوم إليسا الجديد سكتين ، 12 أغنية منها أغنية انا بتمايل، والذي سبق وأن طرحتها إليسا بشكل منفرد .

وكانت المطربة إليسا تبرعت بفستانين قامت بارتدائهما في أشهر حفلاتها وذلك بمزاد لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

ودخل الفستانان في مزاد خيري بحفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر، بولاية نيو چرسي الأمريكية.

وأحيا الحفل المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد بحضور ٣٥٠٠ شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

وتضمن الحفل مزادًا خيريًا يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

ومن ضمن النجوم المتبرعين أيضًا في هذا المزاد الفنان كريم عبد العزيز والفنانة لبلبة والفنانة سعاد حسني وزوجة الفنان جورج سيدهم وأحمد حلمي.