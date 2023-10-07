شاهد.. ضبط 85 متهما بترويج المخدرات بمحيط المدارس والجامعات ومراكز الشباب

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات أمنية موسعة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، أسفرت عن ضبط ٨٥ متهم بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات والأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية وأسفرت على مدار ٤ أيام عن ضبط ٨٥ متهم بحوزتهم مايزيد عن ٧١ كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة ، و ٢٧ الف قرص مخدر.

كما تم ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" ، طبنجة ، ٢ فرد خرطوش ، خزينة ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ، ٨٤ هاتف محمول ، ٧سيارات، ١٤ دراجة نارية، ١٨ قطعة سلاح أبيض ، ٧ ميزان ،ساعة يد ، ٣٤٠عبوة قطرة مخدرة، و٨٠ قرص غير مصرح بتداوله .

وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

جاءت عملية الضبط إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

خلال حملات الشرطة

خلال حملات الشرطة

خلال حملات الشرطة

خلال حملات الشرطة

خلال حملات الشرطة