حالة طوارئ.. الهلال الأحمر بغزة يعلن حصيلة ضحايا فلسطين جراء الهجمات الإسرائيلية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة عن استشهاد 160 فلسطينيًا وإصابة نحو 1500 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى لاستقبال المصابين.

وأضاف الهلال الأحمر لقناة "العربية" أن أكثر من 3 مراكز صحية بغزة تعرضت لانتهاكات إسرائيلية، مشيرًا إلى أنه لديه ضعف في الإمدادات الطبية بالمستشفيات.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".