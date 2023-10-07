البحرين: على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته وحماية المدنيين الفلسطينيين

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، أن استمرار القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيكون له تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحسب صحيفة “الأيام” البحرينية، قالت الخارجية البحرينية إنها بلادها تتابع بقلق، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسببت في مقتل وإصابة العشرات.

ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للتصعيد؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وحذرت من أن استمرار القتال سيكون له تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود الرامية إلى إحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.

وطالبت الخارجية البحرينية، المجتمع الدولي، بالاضطلاع بمسئولياته، والعمل على وقف الاقتتال بين الطرفين، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني، والدفع بجهود العملية السلمية، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.