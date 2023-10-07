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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 4 مروحيات إسرائيلية في إطلاق مضادات أرضية من غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بإصابة أربع مروحيات إسرائيلية من بينها مروحيات أباتشي وستورم، خلال العمليات العسكرية في غلاف غزة.

وقالت الصحيفة إن الطائرات أصيبت بنيران مضادات أرضية من غزة  خلال الهجوم على ثغرات السياج الفاصل.

وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجود رهائن وأسرى أخذتهم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إلى قطاع غزة.

وقال إن جيش الاحتلال أرسل 4 فرق نظامية واحتياطية في طريقها إلى مستوطنات غلاف غزة، مشيرا إلى وجود قتلى، بينهم قادة وجنود.

وأضاف أنه "يوجد الآن مركزان رئيسيان لاحتجاز الرهائن في مستوطنة أوفاكيم، ومستوطة بآري، مشيرا إلى أن الوضع صعب للغاية أمام قوات جيش الاحتلال.

إصابة أربع مروحيات إسرائيلية غلاف غزة السياج الفاصل جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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