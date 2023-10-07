في الوقت القاتل.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

قلب مانشستر يونايتد الطاولة على نظيره برينتفورد، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدفي مانشستر يونايتد عن طريق سكوت ماكتوميناي في الوقت القاتل في الدقائق ٩٣، ٩٧.

بينما جاء هدف برينتفورد الوحيد عن طريق جينسين.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:



حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: ليندلوف - إيفانز - ماجواير - دالوت

الوسط: كاسيميرو - أمرابط - ماونت - برونو فيرنانديز

الهجوم: راشفورد - هويلاند

وبهءه النتيجة، يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٢ نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.