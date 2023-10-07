عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في الوقت القاتل.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

قلب مانشستر يونايتد الطاولة على نظيره برينتفورد، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف،  على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدفي مانشستر يونايتد عن طريق سكوت ماكتوميناي في الوقت القاتل في الدقائق ٩٣، ٩٧.

بينما جاء هدف برينتفورد الوحيد عن طريق جينسين.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
 

حراسة المرمى: أونانا 
الدفاع: ليندلوف - إيفانز - ماجواير - دالوت
الوسط: كاسيميرو - أمرابط -  ماونت - برونو فيرنانديز 
الهجوم: راشفورد - هويلاند

وبهءه النتيجة، يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٢ نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد  7 نقاط.

مانشستر يونايتد مانشستر ملعب أولد ترافورد برينتفورد الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

رسميا| الهيئة الوطنية للانتخابات: تسلمنا أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

ترشيحاتنا

اتصال هاتفي بين السيسي وماكرون بشأن جهود وقف التصعيد في غزة

رئيس المعارضة الإسرائيلية يعرض على نتنياهو تشكيل حكومة طوارئ

عاجل .. الأهلي يتوّج بلقب بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

في الوقت القاتل.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

في مثل هذا اليوم.. النحاس يفاجئ الجميع بإلغاء معاهدة 1936 لهذه الأسباب

أثارت الذعر في فرنسا .. هل تنتقل أسراب "بق الفراش" إلى الدول العربية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية ذهب.. حمو بيكا يثير الجدل مع زوجته خلال عيد زواجهما الثالث.. صور

صداع ورؤية ضبابية.. معلومات صادمة عن متلازمة النظر للكمبيوتر

بفستان حمل .. ابنة أصالة تخطف الأنظار رفقة زوجها

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الراهب

فيديو

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ