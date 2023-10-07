غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بسبب العملية الفلسطينية على إسرائيل

أعلن مجلس الأمن، اليوم السبت، عن عقد اجتماع طارئ غدًا الأحد لبحث العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال المجلس في بيان صادر اليوم الأحد، لمناقشة “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.

وفي وقت سابق، صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً عصر اليوم السبت مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اتصالاً بالأحداث المتتالية والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها يوم الأحد، والتي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس.