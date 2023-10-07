فيوتشر يتقدم على طلائع الجيش بهدف عمر كمال في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ومودرن فيوتشر، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، بتقدم فيوتشر بهدف نظيف.

وسجل عمر كمال عبد الواحد، هدف تقدم فيوتشر في الدقيقة 44.

ويخوض فيوتشر، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

الوسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كيجالي درامي ، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف

بينما يخوض طلائع الجيش، المباراة، بتشكيل مكون من:

عمر رضوان فى حراسة المرمى

محمد فتح الله و فريد شوقى وخالد سرحان وأحمد زولا وجودوين أوكوارا وعبد الرحمن شيكا وكريم طارق ويسرى وحيد وعلى حمدى وأحمد متعب.