ياسر سيف: شخصية الأهلي وراء التتويج باللقب الإفريقي

أكد ياسر سيف، لاعب رجال يد النادي الأهلي، أن الفريق قدم بطولة كبيرة واستحق التتويج الإفريقي بعد التغلب على فريق جي إس كي الكونغولي في النهائي الذي جمع الفريقين.

وأضاف سيف أنه بالتأكيد سعيد بالتتويج لأنه يعكس مدى الجهد الكبير الذي قدمه اللاعبون طوال البطولة.



وشدد سيف على أن الفريق تحلى بشخصية الأهلي القوية، وهو ما أسهم في حصد اللقب، وأن هذه الروح دائمًا ما تكون حاضرة بقوة في الأوقات الصعبة.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

