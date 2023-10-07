أحمد خيري: الفوز ببطولة إفريقيا يحملنا مسئولية كبيرة

أكد أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن الفوز على فريق جي إس كي الكونغولي ببطولة إفريقيا جاء في توقيت مثالي للغاية، ويمنح لاعبي الفريق دوافع معنوية كبيرة في بداية الموسم للمنافسة على جميع البطولات.

وقال خيري إن الجميع كان يعيش في حالة تركيز كامل قبل انطلاق البطولة من أجل الفوز بها وإسعاد الجماهير الغفيرة التي كانت تنتظر العودة باللقب.

وأوضح أن الفوز ببطولة إفريقيا يحمل الجميع مسئولية كبيرة للغاية، وهي ضرورة الفوز بكل البطولات، ونعد جماهير الأهلي ببذل أقصى الجهد لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وأشار إلى أن هدفنا هذا الموسم هو المنافسة على كل البطولات رغم صعوبة التحديات، ولكن الجميع على قبل رجل واحد من أجل رفع اسم الأهلي عاليًا في كل المحافل.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.