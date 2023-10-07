متحدث الرئاسة: التصعيد في غزة كبير وخطير للغاية.. وموقفنا واضح ونريد التهدئة| فيديو

أكد السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الأمر في غزة منذ اللحظة الأولى للأحداث، بمركز الأزمات الاستراتيجي، وأُجريت اتصالات على أعلى مستوى، سواء الرئاسة أو الخارجية.

وأضاف السفير أحمد فهمي، خلال تصريحات لقناة “العربية”، أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهناك اتصالات أخرى جار العمل عليها وترتيبها.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن موقف مصر واضح بطبيعة الحال ومعروف، وندعو لخفض التصعيد والتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإدراك أن لمثل هذا التصعيد، عواقب خطيرة؛ إذا خرج الوضع عن السيطرة.

إنهاء الصراع والتهدئة

أوضح السفير أحمد فهمي، أن التصعيد في غزة، يؤثر على الأمن والسلم الإقليمي، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى لدى مصر تتمثل في إنهاء الصراع والتهدئة في الوقت الحالي.