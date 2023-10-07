عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الدفاع الأسبق: حرب أكتوبر أعادت شرف العسكرية المصرية في 22 يومًا فقط

صدى البلد

قال  اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع الأسبق،  إن حرب السادس من اكتوبر كانت عبارة عن ملحمة مكتملة الأركان، ومن الضروري الاحتفال بهذا النصر سنويًا، لاستذكار الظروف الصعبة التي مرت على مصر، وكيفت تحولت مصر من المستحيل إلى الممكن في حرب السادس من أكتوبر بما يؤكد الثقة في القيادة والقدرات المصرية. 


وتابع "حفظي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي بعد النكسة كان يعتقد أن مصر أصبحت جثة هامدة، وأن الجيش المصري لن تقوم له قائمة إلا بعد 30 عامًا، ورغم ذلك استطاعت مصر أن تحقق نصر أكتوبر بعدة عدة سنوات قليلة من النكسة، ورفض الشعب المصري الهزيمة، ورفض تنحي الزعيم الراحل عبد الناصر، وطلبوه باسترداد الأراضي المحتلة.


 ولفت إلى أن اللحمة كانت كاملة بين القيادة والشعب المصري،  من أجل تحرير الأرض المحتلة، واستعادة الكرامة وشرف العسكرية المصرية رغم  الوضع الصعب، وجميع هذه الأهداف تحققت بالفعل في حرب السادس من أكتوبر خلال 22 يومًا فقط.

الاحتلال الاسرائيلي الإعلامي نشأت الديهي السادس من اكتوبر الجيش المصري برنامج بالورقة والقلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ترشيحاتنا

سعيد عكاشة : حالة رعب وفزع في إسرائيل بسبب نشر هذه الصور

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

جهاد جريشة يثير الجدل بشأن طرد عواد فى مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وسط جهود التهدئة بشأن غزة.. اتصالات مكثفة بين مصر والسعودية والأردن

عمرو أديب : الفلسطينيين شقوا الجدار ولحد دلوقت موجودين في المستوطنات الإسرائيلية

أحمد موسى: نتعرض لحملات تشويه في كل انتخابات رئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ