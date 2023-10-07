مساعد وزير الدفاع الأسبق: حرب أكتوبر أعادت شرف العسكرية المصرية في 22 يومًا فقط

قال اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن حرب السادس من اكتوبر كانت عبارة عن ملحمة مكتملة الأركان، ومن الضروري الاحتفال بهذا النصر سنويًا، لاستذكار الظروف الصعبة التي مرت على مصر، وكيفت تحولت مصر من المستحيل إلى الممكن في حرب السادس من أكتوبر بما يؤكد الثقة في القيادة والقدرات المصرية.



وتابع "حفظي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي بعد النكسة كان يعتقد أن مصر أصبحت جثة هامدة، وأن الجيش المصري لن تقوم له قائمة إلا بعد 30 عامًا، ورغم ذلك استطاعت مصر أن تحقق نصر أكتوبر بعدة عدة سنوات قليلة من النكسة، ورفض الشعب المصري الهزيمة، ورفض تنحي الزعيم الراحل عبد الناصر، وطلبوه باسترداد الأراضي المحتلة.



ولفت إلى أن اللحمة كانت كاملة بين القيادة والشعب المصري، من أجل تحرير الأرض المحتلة، واستعادة الكرامة وشرف العسكرية المصرية رغم الوضع الصعب، وجميع هذه الأهداف تحققت بالفعل في حرب السادس من أكتوبر خلال 22 يومًا فقط.