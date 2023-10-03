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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي يحبس دموعه على الهواء: السيسي أنقذ حياة المصريين بهذه المبادرة

نشأت الديهي
نشأت الديهي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أنه قد وضع عدد من الأحلام التي تحتاجها الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات المقبلة، ومن ضمن هذه الأحلام هي توديع الأمية، وأن تكون مصر خالية من الأمية، وأن تكون مصر خالية بشكل تماما، وكان هناك حلم آخر بالقضاء على فيروس سي والبلهارسيا والتي حصدت أرواح المصريين، "ده كان في وقتي هو مرض العصر". 

نشأت الديهي يتحدث عن الرئيس السيسي 

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع من خلال قناة "تن"، أن الرئيس السيسي من خلال مبادرة القضاء على فيروس سي، أنقذ مواطن كان مهدد بالموت من كل بيت، "ربنا يسترك في الدنيا والآخرة يا سيادة الرئيس، ربنا يكرمك، أنت حافظت على حياة مواطن من كل بيت مصري في المبادرة دي". 

وتابع نشأت الديهي، أن مبادرة القضاء على فيروس سي هي قصة نجاح حقيقية، "أنا فاكر أسماء كتيرة ماتوا ومش موجودين بسبب المرض ده". 

واستكمل متأثرًا على الهواء والدموع في عينيه: "أنا ليا صحاب كتير ماتوا بسبب فيروس سي، وناس من أهلي ماتت بسبب الفيروس ده، أنا ليا صديق باع حاجات كتير عشان يتعالج ومات في الآخر، الفيروس ده كان موجود في كل بيت، واللي يشعر بمأساة هذا المرض اللي كان موجود في بيوتهم وفقد ناس بسببه". 

وأردف أن 5 مليون مواطن تم إنقاذ حياتهم بسبب هذه المبادرة لحماية المصريين من فيروس سي والقضاء عليه. 

نشأت الديهي المصريين برنامج بالورقة والقلم الرئيس السيسي القضاء على فيروس سي

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