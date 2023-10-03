البصل بـ 14 جنيها.. نشأت الديهي يزف بشرى سارة بشأن انخفاض الأسعار

كشف الإعلامي نشأت الديهي عن مفاجأة بشأن انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، قائلا إن سعر البصل انخفض بعد حظر التصدير وانخفض سعر الطن لـ 30 ألف جنيه، وسعر البصل وصل من 14 جنيها لـ 18 جنيها للكيلو الواحد.

نشأت الديهي يتحدث عن خفض الأسعار

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع من خلال قناة "تن"، أنه وجد بعض العربات التي تُباع البصل في عربات متنقلة وسأل عن الأسعار، وكان السعر للكيلو 17.5 جنيه بعد أن وصل لـ 30 جنيها في فترة من الفترات.

واستكمل نشأت الديهي، أن أسعار البصل انخفضت بسبب وقف التصدير، مؤكدا أن المواطن أهم، ويجب العمل على تخفيض الأسعار بشكل أكبر للمواطن، "الدولة بتضحي بدولارات التصدير من أجل المواطن، من أجل خفض الأسعار".

وأردف، أن أسعار السكر في الأسواق أيضا انخفضت نحو 600 جنيه، أي أن سعر الطن بعدما كان 35500 جنيه وصل لـ 34900 جنيه، بانخفاض وصل لـ 600 جنيه.