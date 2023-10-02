الديهي عن ترشح السيسي في الانتخابات: الرئيس يتحدث بصدق وشرف ونبل

علق الإعلامي نشأت الديهي، على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك في كلمته بمؤتمر حكاية وطن.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"،:" الرئيس السيسي حسم مشاركته في الانتخابات وأعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة".

وأضاف نشأت الديهي :" الرئيس السيسي يتحدث بإخلاص وصدق وشرف ونبل ويطلب من الشعب المصري أن يشارك في الانتخابات بفعالية ".

وتابع نشات الديهي:" الرئيس السيسي أكد أنه يخوض معركة بناء وهذه المعركة تحتاج إلى تكاتف الجميع".

وأكمل نشات الديهي:" الرئيس السيسي أكد أنه لن يقدم وعودا وردية وأنه لا يملك عصا سحرية لكنه يملك العمل ثم العمل من أجل الوطن، والعمل يكون بوعي وإخلاص وتفاني وجهد كبير ".

ولفت نشات الديهي:" الرئيس السيسي حاول على مدار 3 أيام في مؤتمر حكاية وطن ان يسرد حكاية الوطن على مدار الـ 9 سنوات الماضية ".