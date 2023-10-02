عمرو خليل: الرئيس السيسي يعبرعن احترامه وتقديره لكل المرشحين

قال الإعلامي “عمرو خليل” ببرنامج “من مصر” المذاع على فضائية “السي بي سي” مساء يوم الإثنين إن الرئيس السيسي يعبر عن احترامه وتقديره لكل المرشحين أمامه في الانتخابات الرئاسية، حيث قال الرئيس السيسي أثناء كلمته في اعلان ترشحه للإنتخابات الرئاسية الجديدة :" لكم مني جزيل الاحترام والتقدير".

وأكمل: وهذه جملة في غاية الأهمية وتوضح ما نحن مقبلون خلال الأسابيع المقبلة وحتي يوم الإقتراع سواء في الداخل او في الخارج.

بداية حقيقية لجمهورية جديدة

وقال، خليل، إن “الرئيس السيسي” دعى المواطنين والمصريين لخوض الأنتخابات لتكون بداية حقيقية للجمهورية الجديدة وبداية حقيقية لحياة سياسية في مصر يسودها التعدد والاحترام وطالب الرئيس ان يكون التنوع والتعدد دون تجاوز او تجريح وهذه رسالة ونهج محترم من سياسي يعرف معني وقيمة الوطن.