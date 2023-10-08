اعوجاج الحوض الجانبي.. أعراض إذا ظهرت عليك توجة للطبيب فورا

كشف الدكتور بدر لقعيبي طبيب العظام، عن أعراض اعوجاج الحوض الجانبي (Scoliosis) يمكن أن تختلف اعتمادًا على شدة التشوه وموقعه. في بعض الحالات.

وأكد طبيب العظام من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد أنه قد لا تكون هناك أعراض واضحة وتكون الحالة طفيفة. وفي حالات أخرى، قد تظهر الأعراض وتشمل ما يلي:

1. انحراف ظاهر: يمكن ملاحظة انحراف جانبي في العمود الفقري عند النظر من الخلف، حيث يكون العمود الفقري غير مستقيم ويبدو متعرجًا.

2. عدم توازن الكتفين: يمكن أن يكون أحد الكتفين أعلى من الآخر أو يظهر انحراف في وضعية الكتفين، مما يؤدي إلى عدم توازن في المظهر العام للجسم.

3. عدم توازن الوركين: يمكن أن يكون أحد الوركين أعلى من الآخر أو يظهر انحراف في مستوى الوركين.

4. عدم توازن الأرداف: يمكن أن يكون أحد الجانبين من الأرداف أكبر أو أكثر بروزًا من الجانب الآخر.

5. عدم توازن العمود الفقري: قد يكون هناك انحراف في العمود الفقري الذي يؤدي إلى ظهور انحناءات غير طبيعية في المنطقة العلوية (القسم العنقي) أو الوسطى (القسم الصدري) أو السفلية (القسم القطني).

6. الألم والتعب: قد تعاني بعض الأشخاص المصابين بـ اعوجاج الحوض الجانبي من آلام في الظهر أو العضلات المحيطة بالعمود الفقري، وقد يشعرون بالتعب بسبب التوتر الناتج عن عدم توازن الجسم.

واختتم طبيب العظام قائلا أنه من المهم أن أذكر أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الأعراض لتشخيص اعوجاج الحوض الجانبي. يجب استشارة طبيب متخصص لإجراء فحص شامل وتقييم الصور الشعاعية للتأكد من التشخيص وتحديد خطة العلاج المناسبة