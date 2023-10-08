أنام عن صلاة الفجر يوميا لمشقة العمل والنوم متأخرا فماذا أفعل؟.. الإفتاء ترد

أعود من عملي يوميا متأخرا ويشق علي الانتظار لصلاة الفجر، فأخلد للنوم ولا أستيقظ إلا في الصباح فتفوتني صلاة الفجر سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك".

وجاء رد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان استيقاظه به مشقة كبيرة عليه، فعليه أن ينام ويستعين بالأسباب، ويقوم بضبط المنبه كي يوقظه، فإذا لم يستطع، فعليه ان يصلي حينما يستيقظ.



دعاء الفجر للفرج والرزق

دعاء الفجر للفرج والرزق أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، وخير ما فيه، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، وشر ما فيه، وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.. دعاء الفجر للفرج والرزق اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفا مسلما ومما كان من المشركين

دعاء الفجر للفرج والرزق اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.. سبع مرات، اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، لا إله إلا أنت.. ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.. ثلاث مرات

اللهم صل على سيدنا محمد.. عشر مرات اللهم لا طاقة لي بالجهد، ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك فإنك إن وكلتني إلي نفسي عجزت عنها وإن وكلتني إلي خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي، فبفضلك يا الله أغنني وابسط لي واكفني وخلصني من حسدهم وحقدهم واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني واجعلني في كل حالاتي محفوظ مجار، واقض عني كل ما علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلقك، فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقوتي وغفلتي، فأدي ما لهم علي عندي يا عظيم فإنك واسع كريم .