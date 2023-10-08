عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السماء ستضيء ليلا.. ذروة شهب التنين 2023 اليوم

زخات شهب
زخات شهب

تشهد سماء الوطن العربي، اليوم، ذروة تساقط شهب التنين، وهي ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة.

تحدث زخة شهب التنينيات عندما تمر الأرض خلال مسار المذنب جياكوبيني زينر أثناء دورانها حول الشمس. يصطدم حطام المذنب المتناثر على طول مداره بأعلى الغلاف الجوي للأرض ليحترق ويظهر في صورة شهب التنينيات، دون أن يكون لذلك أي تأثير.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تنشط شهب "التنينيات" سنويًا لفترة قصيرة من 6 إلى 10 أكتوبر. وعلى عكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل، فإن نقطة تساقط شهب التنينيات تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل.

عند تعقب مسار شهب التنينيات، يمكن ملاحظة أن نقطة انطلاقها تكون من رأس مجموعة نجوم التنين بالأفق الشمالي، بالقرب من النجمين التنين ورأس الثعبان. ومع ذلك، لا يلزم تحديد نقطة انطلاق الشهب، حيث يمكن أن تظهر في أي مكان في السماء.

يعتبر أفضل وقت لمشاهدة هذه الشهب مباشرة بعد بداية الليل من موقع مظلم تمامًا، بعيدًا عن أضواء المدن، ويجب أن يستغرق عين الإنسان حوالي 20 دقيقة للتكيف مع الظلام. كما يجب على المراقب أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب.

عمومًا، تتساقط شهب التنينيات بمعدل حوالي 5 إلى 10 شهب في الساعة، ولكن لا يمكن تحديد عدد الشهب الفعلي المتساقطة. في بعض الأحيان، قد لا يتجاوز عددها عدد قليل من الشهب، ولكن يجب مراقبتها للتأكد من ذلك.

تاريخيًا، أنتجت شهب التنينيات عواصف شهابية في الأعوام 1933 و1946، حيث سجل الآلاف من الشهب في الساعة. وعاد المذنب المصدر في عام 1998 وتساقطت الشهب بمعدل حوالي 100 شهاب في الساعة. وفيعام 2023، توقعت أن تكون ذروة شهب التنينيات ساحرة وقد تكون هناك فرصة لرؤية عدد كبير من الشهب في الساعة. ومع ذلك، لا يمكن التنبؤ بالضبط بكمية الشهب التي يمكن رؤيتها في هذه الظاهرة.

التلسكوب الغلاف الجوي للأرض تساقط شهب التنين ذروة تساقط شهب التنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

ترشيحاتنا

دعاء للزوج المسافر.. أجمل الكلمات في لحظات الوداع

قرار عاجل بشأن شخص ألقى قطة من نافذة منزل للتخلص منها

أخذت أكثر من حقي.. رسالة غامضة من عمر كمال

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنرال بالقوات الخاصة في اشتباكات مع حماس

الوصف الجسدي لرسول الله.. يده ورجله ومشيته الشريفة| فيديو

بسعر رخيص للشباب.. كل ما تريد معرفته عن هاتف سامسونج القادم Galaxy A15 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ