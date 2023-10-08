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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توفيق السيد: عواد لا يستحق الطرد أمام البنك الأهلي ويجب رحيل بيريرا

عواد
عواد

أكد توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، أنه لا توجد عرقلة من محمد عواد حارس مرمي الزمالك، لكريم بامبو لاعب البنك الأهلي، مشيرًا إلي أن تلك الحالة لا تستحق طرد عواد، والحكم محمد معروف لم يعترف بتدخل تقنية الفار.

وأضاف توفيق السيد، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي مجدي عبد الغني، أن البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، وضع فزاعة للحكام وهي أن الحكم الذي سيلجأ لتقنية الفار سيخصم منه نقاط.

وتابع توفيق السيد، أنه من الضروري رحيل بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام، لإصلاح الأمور داخل لجنة الحكام.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع الفوز أمام البنك الأهلي أمس ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

توفيق السيد الزمالك كريم بامبو البنك الاهلي الأهلى بيريرا

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