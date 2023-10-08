وليد دعبس يكشف موقف عمر كمال عبد الواحد من عروض الأهلي والزمالك

تحدث وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عن موقف النادي فى مصير عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق ولاعب منتخب مصر من الانتقال للأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال وليد دعبس فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" عمر كمال عبد الواحد لاعب جوكر ومن أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية ، وبالطبع الجميع يرغب فى أن يكون لديه لاعب بهذا الحجم.

وأضاف:" أنا الأهلي له معزة لدي كبيرة وأيضا الزمالك، ولكن أنا أرغب أن يكون عمر كمال عبد الواحد محترف فى الخارج وهذه رغبتي، وأتمنى أن يكون أى تفاوض مع النادي فقط، وليس مع اللاعب وهذا هو الاحتراف.

وتابع:" لدي رغبة كبيرة فى أن يكون نادي مودرن فيوتشر لديه جماهير، وإن شاء الله الفترة المقبلة سيكون لدينا فروع للنادي الأول فى السادس من أكتوبر والتجمع الخامس.

وأتم:" هدفنا كبير خلال الفترة المقبلة، وأن نعمل على أن يكون هناك بطولة فى النادي، بجانب الرغبة فى أن نستمر بدعم الفريق.