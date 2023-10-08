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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

نائب يطالب بمضاعفة موارد مطروح لمواجهة الآثار السلبية للسيول والأمطار

النائب صالح سلطان
النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح

أعلن النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ تأييده لقرار اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بتعطيل الدراسة بجميع مدارس إدارة مرسى مطروح التعليمية للطلبة فقط وذلك لاستكمال مراجعة ومعالجة أي آثار سلبية ناتجة عن تداعيات سقوط الأمطار والسيول بعدد من المناطق بالمدينة والاطمئنان على إنهاء أي آثار سلبية سواء رفع أي تراكمات مياه داخل أسوار المدارس وغيرها والاطمئنان على المنشآت والأسوار وغيرها والاطمئنان على استقبال الطلاب داخل المدارس دون أي معوقات.

وطالب " سلطان " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة مضاعفة الموارد المالية المخصصة لمحافظة مطروح لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تساقط السيول والامطار على محافظة مطروح ولدعم الجهود الكبرة والمبذولة من جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى محافظة مطروح مثمناً تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع رؤساء المدن والأجهزة التنفيذية وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحى والحماية المدنية وغيرها لمراجعة كافة المعدات والسيارات والوقوف على حالتها والعمل على سرعة إصلاح الأعطال وإجراء الصيانات بأنواعها مع عرض تقرير فنى أسبوعيا، وتنظيم خطة عمل خلال ٦٠ يوما للوصول إلى نسبة كفاءة ١٠٠% استعدادا لمواجهة أي طوارئ أو أزمات والقدرة على سرعة التعامل معها والاستعداد الجيد لمرور لجان المراجعة على الكفاءة الفنية لجميع المعدات والأجهزة والمركبات.

كما أشاد بمركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة كمنظومة تكنولوجية حديثة للسيطرة على جميع مرافق المحافظة بجميع المدن والمراكز وادارة الأزمات معلناً اتفاقه مع رؤية اللواء خالد شعيب بتواجد مندوب عن كل جهة خدمية بغرفة مركز السيطرة على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة اى مشكلة لاتخاذ التدابير اللازمة لسرعة حلها.

وكان محافظ مطروح قد أشار إلى الجهود التى اتخذتها المحافظة في التعامل مع مواجهة أزمة السيول الأخيرة التى أصابت عدد من المناطق وسرعة التعامل معها بتضافر جميع أجهزة المحافظة المعنية، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري يتم العمل على تحقيق أقصى استفادة من كميات مياه الأمطار بالمحافظة، والعمل على توفير الحماية اللازمة بالوديان مع أهمية إنشاء سد بوادى تويويع والبدء في إنشاء سد ام لشطان، وذلك ضمن الخطة الشاملة لوزارة الري وكذا لتدبير احتياجات المحافظة من الابار والسدود وغيرها في مجال الحماية وحصاد مياه الأمطار.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء اللقاء بالمحافظين من خلال مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بأهمية المتابعة المستمرة والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع الإمكانيات والمعدات بكل الجهات التابعة للمحافظة ومدى كفاءتها مع الصيانة المستمرة للوصول إلى الكفاءة الفنية بنسبة ١٠٠،% لجميع المعدات والمركبات والمحطات.

محافظ مطروح تعطيل الدراسة سقوط الأمطار السيول أسوار المدارس

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