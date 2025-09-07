بفستان منقط.. درة تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة درة، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بمجموعة من الصور لها.



تفاصيل إطلالة درة..

وتألقت درة، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأبيض المنفوس و به نقط سوداء على طريقة ستايل فساتين سيندريلا .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز درة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد درة ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

