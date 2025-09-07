«الصحة» تنفذ قافلة طبية شاملة مجانية لخدمة المواطنين والعاملين بنادي هليوبوليس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ قافلة طبية شاملة للعاملين بنادي هليوبوليس، يومي الجمعة والسبت الموافقين 5 و6 سبتمبر 2025، وذلك ضمن أنشطة حملة «100 يوم صحة» التي تهدف إلى تعزيز إتاحة الخدمات الصحية المجانية للمواطنين، وتقديم رعاية طبية متكاملة بجميع محافظات الجمهورية، مع الاهتمام بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ونجحت في تقديم خدمات طبية متميزة في عدد من التخصصات، مشيرًا إلى أن خدمات طب الأسنان جاءت على رأس أولويات القافلة، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو دمج هذا التخصص الحيوي ضمن المبادرات والقوافل الطبية لتحقيق رعاية صحية متكاملة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القافلة قدّمت خدمات الأسنان لـ147 حالة، تنوعت ما بين جلسات تنظيف وتحت جير، وحالات حشو عادي، وخلع أسنان، بالإضافة إلى حالتين لحشو أسنان أطفال، و12 أشعة تشخيصية، كما تم توقيع الكشف الطبي العام على 52 حالة، في حين استدعت 24 حالة أخرى تحويلها إلى المستشفيات التابعة للوزارة لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم.

تنظيم القوافل الطبية

وأكد المتحدث الرسمي أن تنظيم القوافل الطبية يأتي ضمن جهود الوزارة لتقديم خدمات صحية مجانية، تتسم بالكفاءة والجودة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشيًا مع أهداف المبادرات الصحية القومية، وعلى رأسها حملة «100 يوم صحة» التي تُنفذ على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع بهذه القوافل خلال الفترة المقبلة لضمان التغطية الصحية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.