100 يوم صحة.. تقديم 224 ألف خدمة طبية مجانية منذ انطلاق المبادرة بالمنيا

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة «100 يوم صحة» بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لمختلف الفئات العمرية ، من خلال المستشفيات العامة والمركزية، والوحدات الصحية، والعيادات الثابتة والمتنقلة، ضمن المبادرات الرئاسية الرامية لتعزيز المنظومة الصحية وتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت منذ انطلاقها في 15 يوليو الماضي وحتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من 224 ألف مواطن، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع الصحي، وتعمل على ضمان وصول الخدمة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في التوسع بالمبادرات الصحية وتحقيق العدالة في توفير الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تقدم مجموعة من المبادرات المتخصصة، منها الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة «صحة المرأة»، والكشف عن الأورام السرطانية، والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى مبادرات العناية بصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ودعم صحة كبار السن، مؤكداً أن فرق العمل الطبية تواصل جهودها اليومية للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتحقيق أهداف الحملة حتى استكمال تغطية جميع المستهدفين.

