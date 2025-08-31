المنيا.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل وزراعة 1200 شجرة

كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز بمواصلة تنفيذ خطط مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وصيانة أعمدة الإنارة بكافة مراكز وقرى المحافظة، مشدداً على أن حملات النظافة تتم بصورة يومية، تشمل رفع المخلفات من الشوارع والميادين، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية والرئيسية، إلى جانب أعمال التجميل والتشجير وصيانة الإنارة العامة بما يضمن سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية ويعزز مكانة المنيا كمدينة حضارية جاذبة للاستثمار والتنمية.

وفي مركز سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملات دورية لرفع المخلفات وتنظيف الشوارع والأحياء والقرى التابعة، إلى جانب أعمال التجميل وتطوير طريق مصر–أسوان الزراعي، حيث تم رفع كفاءة الجزيرة الوسطى وقص الأشجار والحشائش وإزالة التشوهات البصرية.

كما شهد مركز مطاي أعمال متابعة ميدانية لرفع القمامة ونقلها إلى المقلب العمومي، إلى جانب حملات نظافة في قرى (حلوة – أبوان – بردنوها – منبال) لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز بني مزار، انطلقت حملات مكثفة بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية، شملت رفع المخلفات بطريق البحر وشارع أبوحسيبة وشارع الحرية وطريق صندفا، إلى جانب رفع نقاط القمامة من القرى التابعة مثل القيس، شلقام، أبو جرج، نزلة الدليل، الحمر، نزلة عمرو، ميت وشلح، عزبة التوت، وكفر الشيخ إبراهيم، فضلًا عن محيط المدارس والميادين العامة. وتم تمهيد الكورنيش وعدد من الطرق الداخلية لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما شهد مركزي المنيا وأبوقرقاص حملات موسعة تضمنت رفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة بعدد من القرى من بينها (بني موسى، جريس، أبوقرقاص البلد، اتليدم، بني حسن، نزلة أسمنت، أبيوها، بني عبيد)، بالإضافة إلى استبدال الكشافات التالفة بأخرى موفرة للطاقة، بما يسهم في تحسين مستوى الإنارة العامة.

وفي مركز مغاغة، تواصلت أعمال التجميل والتشجير بمدخلي المدينة الشمالي والجنوبي بزراعة أكثر من 1200 شجرة من كوبري دهروط وحتى قرية بلهاسة، إلى جانب تنظيم حملات نظافة شملت قرى ميانة وملاطية وعدداً من الأحياء الداخلية. بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة نظافة مكبرة بقرى مجلس قروي دروة، شملت رفع المخلفات وتمهيد طريق منشأة المغالقة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركزي ديرمواس والعدوة جهودها اليومية، حيث شهدت قرية كفر خزام بديرمواس حملات لرفع القمامة وتمهيد الطرق الداخلية، فيما نُفذت بالعدوة حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة ونقل المخلفات من نقاط التجميع بالقرى إلى المقلب العمومي.

