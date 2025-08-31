قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع إنجاز تاريخي لمصر
بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية
إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب نادي البنك الأهلي
التعليم العالي: قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري
نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى
تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وسط نزوح واسع ومجازر دامية
التنمية المحلية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 من حملات إزالة التعديات
بين التأكيدات والتكذيب.. تضارب الأنباء حول اغتيال أبو عبيدة في غزة
كيفية الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. اعرف الشروط
محافظات

المنيا.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل وزراعة 1200 شجرة

ايمان رياض

كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز بمواصلة تنفيذ خطط مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وصيانة أعمدة الإنارة بكافة مراكز وقرى المحافظة، مشدداً على أن حملات النظافة تتم بصورة يومية، تشمل رفع المخلفات من الشوارع والميادين، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية والرئيسية، إلى جانب أعمال التجميل والتشجير وصيانة الإنارة العامة بما يضمن سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية ويعزز مكانة المنيا كمدينة حضارية جاذبة للاستثمار والتنمية.

وفي مركز سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملات دورية لرفع المخلفات وتنظيف الشوارع والأحياء والقرى التابعة، إلى جانب أعمال التجميل وتطوير طريق مصر–أسوان الزراعي، حيث تم رفع كفاءة الجزيرة الوسطى وقص الأشجار والحشائش وإزالة التشوهات البصرية.

كما شهد مركز مطاي أعمال متابعة ميدانية لرفع القمامة ونقلها إلى المقلب العمومي، إلى جانب حملات نظافة في قرى (حلوة – أبوان – بردنوها – منبال) لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز بني مزار، انطلقت حملات مكثفة بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية، شملت رفع المخلفات بطريق البحر وشارع أبوحسيبة وشارع الحرية وطريق صندفا، إلى جانب رفع نقاط القمامة من القرى التابعة مثل القيس، شلقام، أبو جرج، نزلة الدليل، الحمر، نزلة عمرو، ميت وشلح، عزبة التوت، وكفر الشيخ إبراهيم، فضلًا عن محيط المدارس والميادين العامة. وتم تمهيد الكورنيش وعدد من الطرق الداخلية لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما شهد مركزي المنيا وأبوقرقاص حملات موسعة تضمنت رفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة بعدد من القرى من بينها (بني موسى، جريس، أبوقرقاص البلد، اتليدم، بني حسن، نزلة أسمنت، أبيوها، بني عبيد)، بالإضافة إلى استبدال الكشافات التالفة بأخرى موفرة للطاقة، بما يسهم في تحسين مستوى الإنارة العامة.

وفي مركز مغاغة، تواصلت أعمال التجميل والتشجير بمدخلي المدينة الشمالي والجنوبي بزراعة أكثر من 1200 شجرة من كوبري دهروط وحتى قرية بلهاسة، إلى جانب تنظيم حملات نظافة شملت قرى ميانة وملاطية وعدداً من الأحياء الداخلية. بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة نظافة مكبرة بقرى مجلس قروي دروة، شملت رفع المخلفات وتمهيد طريق منشأة المغالقة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركزي ديرمواس والعدوة جهودها اليومية، حيث شهدت قرية كفر خزام بديرمواس حملات لرفع القمامة وتمهيد الطرق الداخلية، فيما نُفذت بالعدوة حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة ونقل المخلفات من نقاط التجميع بالقرى إلى المقلب العمومي.
 

المنيا محافظ المنيا تجميل زراعة الأشجار

منصورة فتاة مصر القديمة
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
نانسي عجرم - محمد حماقي
بوسي
