تموين المنيا: ضبط 103 مخالفات متنوعة في حملات رقابية

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات التموينية والتأكد من توافر سلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.

وبتنفيذًا لهذه التوجيهات، واصلت مديرية التموين بالمحافظة حملاتها بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 103 مخالفات تموينية متنوعة.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المخالفات شملت 82 مخالفة بالمخابز البلدية، أبرزها: إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان دقيق بالمخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب مخالفات أخرى مثل عدم صرف بون للخبز وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 16 مخالفة بالأسواق، تمثلت في حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مخالفتين للبدالين التموينيين بين تجميع ومصادرة كميات من زيت الطعام وعدم مزاولة النشاط، فضلاً عن 3 مخالفات في مجال المواد البترولية.