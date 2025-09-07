التنسيق الحضاري: القاهرة الخديوية قلب العاصمة التراثي والسياحي.. والحفاظ على الهوية أولوية

أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن الجهاز يسعى لتوفير كافة السبل التي تساعد في جعل القاهرة الخديوية مكان جاذب للسياحة، ولكن دون المساس بحياة السكان إضافة إلى الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة.

وقال محمد أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن منطقة القاهرة الخديوية تعتبر من أهم المناطق التاريخية في القاهرة، والتي تمثل قلب المدينة السياحي والتاريخي.

وتابع رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن الجهاز يركز بشكل كبير على الحفاظ على هذه المناطق التراثية لما لها من أهمية سياحية وثقافية، مؤكدا أنه عندما يزور أي شخص مدينة، يحب أن يتعرف عليها من خلال زيارة قلبها التاريخي، لذلك نحن مهتمون جدًا بالقاهرة الخديوية