مصر لا تنسى رجالها المخلصين.. التفاصيل الكاملة لاتصال الرئيس السيسي بالطبيب محمود قنيبر
قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد
قافلة "زاد العزة" الـ31 تنطلق من مصر إلى غزة محملة بمواد غذائية وطبية ومياه شرب
الطبيب محمود قنيبر يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي له
حماس: جهود مصرية لتثبيت وقف تصاعد العدوان في الضفة والقدس المحتلة
قمر الدم.. سماء مصر والعالم العربي تشهد خسوفا كليا مساء اليوم
وقت صلاة الخسوف.. اعرف متى تبدأ ومتى تنتهي؟
البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس
التنسيق الحضاري: القاهرة الخديوية قلب العاصمة التراثي والسياحي.. والحفاظ على الهوية أولوية
طبيب ووالدة مريض.. الأمن يفحص فيديو مشاجرة طوارئ مستشفى حلوان العام
مبعوث ترامب: على حماس إطلاق سراح الرهائن فورا
«الصحة» تنفذ قافلة طبية شاملة مجانية لخدمة المواطنين والعاملين بنادي هليوبوليس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

التنسيق الحضاري: القاهرة الخديوية قلب العاصمة التراثي والسياحي.. والحفاظ على الهوية أولوية

القاهرة الخديوية
القاهرة الخديوية
محمود محسن

أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن الجهاز يسعى لتوفير كافة السبل التي تساعد في جعل القاهرة الخديوية مكان جاذب للسياحة، ولكن دون المساس بحياة السكان إضافة إلى الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة.

وقال محمد أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن  منطقة القاهرة الخديوية تعتبر من أهم المناطق التاريخية في القاهرة، والتي تمثل قلب المدينة السياحي والتاريخي.

وتابع رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن الجهاز يركز بشكل كبير على الحفاظ على هذه المناطق التراثية لما لها من أهمية سياحية وثقافية، مؤكدا أنه عندما يزور أي شخص مدينة، يحب أن يتعرف عليها من خلال زيارة قلبها التاريخي، لذلك نحن مهتمون جدًا بالقاهرة الخديوية

المهندس محمد أبو سعدة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الهوية الثقافية القاهرة الخديوية المدينة المناطق التراثية

