سهير حواس: مشروع تطوير القاهرة الخديوية يعيد للمنطقة رونقها الحضاري

قالت الدكتورة سهير حواس، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن مشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية يعد من المشروعات العملاقة والمهمة، لأنه لا يقتصر فقط على استرجاع الطابع المعماري والعمراني، بل يساعد أيضًا على استحضار التاريخ وتجسيده أمام الأجيال، مؤكدة أن العمران والمباني والمخططات التي يعيش الناس بينها تجعلهم في قلب التاريخ، بعدما عانت المنطقة فترات طويلة من التهميش والإهمال.

القاهرة الخديوية

وأوضحت حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين الدكتورة منة فاروق ونانسى نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع يعيد إلى القاهرة الخديوية كرامتها ورونقها الحضاري، معتمدًا على ثروة عقارية متميزة تضم أكثر من 500 مبنى فريد من نوعه داخل المنطقة.

35 شارعًا وميدانًا

كما أشارت إلى أن المنطقة تشمل 35 شارعًا وميدانًا، ولكل منها حكاية ودلالات تعكس حالة التحضر التي شهدتها القاهرة منذ أكثر من 150 عامًا، لافتة إلى أن المشروع ينفذه معماريون من مختلف أنحاء العالم، مستندين إلى حصيلة فكر تخطيطي ومعماري يعكس هوية العاصمة.