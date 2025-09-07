وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والجروبات المهتمة بالشأن الطبي صورة لمرافق مريض يدخل استقبال مستشفي بنها الجامعي على «موتوسيكل».

وظهرت في الصورة المتداولة محاولة أحد الأشخاص دخول الاستقبال مستقلًا «موتوسيكل»، بينما كان شخص آخر يجلس خلفه، وسط محاولات من أمن المستشفى منعه من التقدّم إلى داخل الاستقبال.

وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة بين تعليقات ساخرة وأخرى رافضة لهذا الفعل، نظرًا لتأثيره على الفريق الطبي أثناء أداء مهام عملهم.

تعليقات ساخرة ورفض للواقعة

علّق أحد المستخدمين ساخرًا: «طب اقفلي إنتي دلوقتي يا ماما، عشان في حاجة غريبة داخلة عليّا الاستقبال!»

وفي وقت سابق أجرى عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ، جولة تفقدية علي المستشفيات الجامعية ببنها، حيث شملت الجولة المرور على العيادات الخارجية ومستشفى الجراحة والمطعم والمبنى الإدارى.

وخلال الجولة، تابع المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، جميع الحالات الموجودة بعيادة المسالك وكافة العيادات الأخرى، واستمع إلي جميع أراء المرضى والمرافقين عن مستوى الخدمات الطبية والصحية التي تقدم داخل المستشفيات، حيث شدد علي جميع العاملين بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والطبية للمرضى والمترددين علي المستشفيات الجامعية ببنها، وإزالة أي معوقات تعوق حركة تقديم الخدمات الطبية والصحية، وذلك من أجل مواطني المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأوضح مدير مستشفيات بنها الجامعية، أنه تعد المستشفيات الجامعية ببنها ركيزة من ركائز المنظومة الصحية المصرية، كما شملت الجولة أيضا المرور علي المطعم مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب قطاع التغذية والصحة والسلامة والجودة، وتطبيق كافة معايير الجودة ومكافحة العدوى.

كما تابع "الدخاخنى"، العمل الإدارى داخل المبني الإدارى، وشدد بضرورة إنهاء كافة الإجراءات الإدارية التى تخص المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية ببنها، كما قدم الشكر والتقدير والاحترام على ما يقدمه القطاع الطبى والإدارى داخل المستشفيات الجامعية ببنها من أجل تذليل الصعوبات التى تواجه بعض المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية ببنها من مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة.