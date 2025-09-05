جامعة بنها: دورة تدريبية لسفراء التميز الحكومي .. صور

نظمت جامعة بنها دورة تدريب سفراء التميز الحكومى للكليات ومعاونيهم لجائزة التميز الحكومى ، وحاضر فيها الدكتورة ميرفت كوزمن خبيرة التدريب لجوائز التميز الحكومى.
وقام بالتنسيق للدورة وإدارتها فريق وحدة جائزة التميز الحكومى بالجامعة برئاسة الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية والأستاذة رانيا معتز امين مساعد الجامعة الشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الجائزة بالجامعة ، والأستاذ أحمد حسنى عضو وحدة نظم الجودة الإدارية.
الجدير بالذكر أن جميع الكليات ستتقدم لجائزة التميز الحكومى وسيتم التقييم بواسطة مقيمين مدربين يتم اختيارهم من كليات الجامعة وستنتهى عمليات التقييم باختيار افضل ٥ كليات لتمثل الجامعة فى جائزة التميز لعام ٢٠٢٦ على مستوى جميع جامعات مصر.