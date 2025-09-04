إنشاء أول معمل بحثى مشترك بين جامعة بنها والصين

استقبلت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، الدكتور فينج يانفي رئيس قطاع التعليم والتكنولوجيا الصيني بمقاطعة هوباي الصينية والوفد المرافق له.



جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لفرع الجامعة بالعبور والباحث الرئيسي للمشروع.



وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادى الى ان اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين جامعة بنها ومقاطعة هوباي الصينية في مجالات البحث العلمي، وإنشاء المزيد من المعامل البحثية المشتركة بالتعاون مع الجامعات الصينية، مؤكدة التعاون بين جامعة بنها والجامعات الصينية في مجالات البحث العلمي المتعددة، والتبادل الطلابى، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مع جامعات مثل جامعة وسط الصين الزراعية، وجامعة بكين التكنولوجية، وجامعة ووهان للتكنولوجيا ،بالإضافة الى انشاء كلية ووهان للدراسات العليا بفرع الجامعة بالعبور.



وأوضحت نائب رئيس الجامعة ان التعاون يركز على تبادل الخبرات والأبحاث، وتوفير منح لدرجات الماجستير والدكتوراه، وإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، بالإضافة إلى تدريب الطلاب في الجامعات الصينية لدعم مهاراتهم التنافسية.



وعلى هامش اللقاء سلم الدكتور فينج لافتة أول معمل دولي مشترك بين مصر والصين في مجال الأمان الحيوي وذلك في اطار مبادرة الحزام والطريق الصينية.



ويعد هذا المعمل أحد مخرجات المشروع البحثي الدولي المشترك بين جامعة بنها وجامعة وسط الصين الزراعية ، حيث تم تمويل هذا المشروع من وزارة التعليم والتكنولوجيا الصينية وصندوق العلوم والتكنولوجيا المصرى.



وقال الدكتور حازم عليوة أن هذا المعمل يعد نواه لتقديم منح بحثية من الجانب الصينى تسمح لفريق العمل المصرى من جامعة بنها بالسفر للصين لإجراء أبحاث مشتركة مع أقرانهم الصينيين بما يسهم في رفع القدرات البحثية لأبناء الجامعة ونشر أبحاث دولية مشتركة في مجلات علمية مرموقة والذي ينعكس بشكل مباشر علي رفع تصنيف الجامعة.