جامعة بنها تطلق برنامجًا تدريبيًا عن المشروعات الريادية لطلاب سنوات التخرج

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها فعاليات البرنامج التدريبي لمشروعات التخرج (المرحلة الأولى)، وذلك في الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر بمجمع الكليات ببنها.
وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن البرنامج يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم طلابها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.


وأوضحت أن البرنامج يستهدف طلاب السنوات النهائية (الرابعة والخامسة) للعام الأكاديمي 2025/2026، حيث يتناول موضوع إعداد خطة عمل (Business Plan) بهدف تزويد الطلاب بالمهارات العملية لتحويل مشروعات التخرج إلى مشروعات ريادية قابلة للتنفيذ.


من جانبه، أشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي لمركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة إلى أن البرنامج التدريبي يمتد على مدار 3 أيام بإجمالي 21 ساعة تدريبية، مشيرًا إلى أنه يتناول محاور أساسية تشمل:
•    مقدمة حول خطة العمل وأهميتها والفرق بينها وبين نموذج العمل التجاري.
•    تحديد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمشروع.
•    الخطة التسويقية: دراسة السوق، المزيج التسويقي، تحليل المنافسين.
•    الخطة المالية: المبيعات، التكاليف، نقطة التعادل، القوائم المالية.
•    إعداد المسودة النهائية لخطة المشروع.
وقال الدكتور أيمن سمير إن هذا التدريب يمثل خطوة عملية مهمة لمساعدة الطلاب على تحويل أفكار مشروعات التخرج من مجرد دراسات أكاديمية إلى مشروعات ريادية قابلة للتطبيق والتنفيذ في سوق العمل، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب ودعم جهود الدولة في إيجاد حلول ابتكارية للتحديات المجتمعية والتنموية.
🔗 لينك التسجيل:  https://forms.gle/iTYttdoq8hMG4b198

