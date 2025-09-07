كارول سماحة بإطلالة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي،

وتألقت كارول سماحة بإطلالة راقية بجامب سوت كلاسيك قصير باللون الأبيض.

حيث أن الجامب سوت شورت ليس بتصميم بنطلون



وجاء التصميم كلاسيكيًا أنيقًا بلمسات عصرية، إذ تميز بياقة مع أزرار أمامية وحزام ذهبي أبرز جمال خصرها.

الإطلالة حملت توقيع المصممة شيرين فخري، ويصل سعر الـRomper إلى نحو 190 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 9230 جنيهًا مصريًا.

واثارت الاطلالة جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب التصميم اللافت للجامب سوت

اليكم صور كارول سماحة