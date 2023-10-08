رئيس عربية النواب يطالب بدعم جهود مصر لوقف العدوان الاسرائيلى ضد الفلسطينيين

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، الجهود المكثفة التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لوقف العدوان الاسرائيلى ضد الفلسطينيين والحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية في غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنات غلاف غزة.

وأعلن أباظه، فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تحذير مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية ، مطالباً من الأطراف الفاعلة دولياً والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام بالاستجابة لدعوة مصر إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

وحذر النائب أحمد فؤاد أباظة، من خطورة التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لأنه سيؤدى المزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة ، معرباً عن استنكاره الشديد للجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال اسرائيل تبعات هذا التصعيد الخطير.

وطالب من المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في دعم جهود السلام وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وخاصة من اعتداءات المستوطنين المتطرفين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية.

وأكد أن ذلك الأمر لن يتحقق إلا من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وذلك تنفيذاً لرؤية مصر الواضحة والحاسمة والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.