الإسكان تطرح شققا بمقدم 25 ألف جنيه وتقسيط على 30 سنة

يعد مشروع “سكن لكل المصريين” من المشروعات الضخمة التي تدشنها الدولة لتوفير وحدات سكنية بسعر معقول لجميع فئات المجتمع وبفترة سداد طويلة، لذلك تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، لطرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين، وذلك بعدد من المدن الجديدة، للموظفين وأصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات.

طرح شقق “سكن لكل المصريين 5”

وكشفت وزارة الإسكان عن طرح شقق “سكن لكل المصريين 5”، وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 مترا بالتقسيط على 30 سنة، حيث يمكن الحصول على وحدة سكنية بمقدم 25 ألف جنيه بالتقسيط على 30 سنة بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه.

شقق سكن لكل المصريين 5

موعد طرح إعلان شقق سكن لكل المصريين 5

سيتم طرح إعلان شقق سكن لكل المصريين 5 خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023، و سيتم الطرح بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية، ومن المفترض تسليم الشقق في فترة بين 18 و36 شهرًا حسب جدول التنفيذ.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

1- من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا تقل سن المتقدم على 21 عامًا.

2- من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا تزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

3- ومن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا تزيد سن أصحاب المعاشات على 75 عامًا بحد أقصى.

4- كذلك من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضٍ.

5- ومن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5، تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزبا أو متزوجا.

6- ومن ضمن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

2- كذلك تقديم قسيمة الزواج.

3- كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.

4- كما تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

5- إذا كان المتقدم متزوجا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

6- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

7- كما يتم تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين 5

1- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

2- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة 15 مايو.

3- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة العبور الجديدة.

4- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 مدينة بدر.

5- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة حدائق العاصمة.

6- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة السادات.

7- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة برج العرب الجديدة.

8- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة الفيوم الجديدة.

9- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة بني سويف الجديدة.

10- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة سوهاج الجديدة.

11- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة أسيوط الجديدة.

12- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة أخميم الجديدة.

13- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة قنا الجديدة.

14- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة أسوان الجديدة.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

- أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 350 ألف جنيه و 450 ألف جنيه، حيث يتم تحديد الأسعار حسب كل مدينة.

- مقدم حجز الوحدة السكنية في شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه.

- يتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في صورة جدية الحجز ودفعة الاستلام.

- مدة تقسيط شقق سكن لكل المصريين 5 من 7 سنوات كأقل مدة حتى 30 سنة كأقصى مدة.

- سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لشقق شقق سكن لكل المصريين 5 لا يتعدى 3%.

